Anne-Marie Idrac : « Je ne suis candidate à rien »

Quand on demande à Anne-Marie Idrac si elle est candidate pour prendre un ministère ou un secrétariat d’État au Commerce extérieur (notre photo en janvier 2008), elle éclate de rire –« une fonction que j’ai exercée il y a sept ans ! »- avant de lancer : « Je ne suis candidate à rien !». Une façon de faire taire les spéculations sur son éventuelle nomination, après les législatives, à ce poste, alors que son nom circule dans l’écosystème et qu’elle a été citée parmi les ministrables (pour Bercy et le Commerce extérieur) dans divers articles de presse au moment de la formation du gouvernement Philippe. Ancienne députée centriste tendance Bayrou (1992-2002), ex-secrétaire d’État aux Transports (1995-1997), femme d’entreprise appréciée des milieux d’affaires –elle à dirigé la SNCF et la RATP- Anne-Marie Idrac, ne se présente pas aux législatives 2017. Mais cette femme politique réputée pragmatique et libérale de 65 ans s’est largement impliquée dans la campagne du fondateur d’En Marche ...

Carrières