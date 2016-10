Numérique / Île de France : le pôle Systematic Paris-Region se renforce en Chine

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Le pôle de compétitivité d'Ile-de-France, Systematic Paris-Region, qui fédère 800 acteurs du logiciel, du numérique et de l’industrie, a annoncé le 5 octobre l'ouverture d'un bureau à Pékin sur le campus du Beijing Institute Collaborative Innovation (BICI). Le pôle francilien accompagnera localement, depuis la Chine, ses membres dans leurs projets d’implantation et de développement, en particulier, en nouant des liens privilégiés avec les équipes du BICI en charge de la R&D, de l’accélération des entreprises, et de la valorisation de technologies. Cette annonce fait suite à la signature le 8 juin dernier d’un protocole de collaboration (MoU) entre Systematic Paris-Region et le BICI.

Systematic Paris-Region a noué des relations partenariales avec le BICI depuis 2015, précise un communiqué du pôle de compétitivité. Les deux acteurs français et chinois souhaitent favoriser l’innovation collaborative, soutenir l’esprit entrepreneurial et le développement des acteurs de l’innovation. À travers sa présence à Pékin, le pôle ambitionne de soutenir les startups, PME et ETI françaises dans l'industrialisation puis par la suite la commercialisation sur le marché international de leurs innovations.

En outre, pour soutenir encore davantage la croissance des entreprises françaises membres du pôle en Chine, un fonds d’investissement a également été lancé le 23 septembre à Hangzhou, ville de l'est chinois – le OdZeiTi (Optiva Darna Zhejiang Europe Technology Innovation Institute). Ce fonds doit financer des projets portés par des acteurs issus du pôle francilien et du BICI et couvrant des thématiques d’avenir comme le smart city (ville intelligente), les transports de demain, l’efficacité énergétique, l’usine du futur, etc. Il permettra ainsi le déploiement de sociétés technologiques innovantes françaises sur le marché chinois.

V. A.

Pour prolonger :

Ville intelligente : le pôle Systematic Paris-Region accompagne 7 PME en Chine

Aides