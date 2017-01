Numérique / Attractivité : la French Tech lance un visa pour attirer les startups étrangères

© chika_milan-Fotolia.com

Pour internationaliser son écosystème de startups dans un contexte de compétition mondiale, la mission French Tech veut attirer en France les talents internationaux de la tech. Aussi, pour faciliter leur accueil au sein de l’écosystème French Tech, elle a annoncé le 19 janvier le lancement prochain du programme « French Tech Visa », destiné aux entrepreneurs, salariés et investisseurs internationaux.

Le French Tech Visa est une procédure simplifiée et accélérée pour l’obtention d’un titre de séjour pour les talents étrangers éligibles au programme. Ce dispositif s'adresse aux fondateurs étrangers de start-up qui souhaitent lancer leur start-up en France ainsi qu'à leurs employés, aux talents étrangers qui souhaitent rejoindre une start-up française et aux investisseurs étrangers et business angels.

Valable 4 ans maximum et renouvelable, ce visa s’appuie sur le nouveau titre de séjour Passeport Talents, mis en place fin 2016. Le dispositif French Tech Visa devrait être lancé au printemps 2017. Sur son site, la French Tech rappelle que les ressortissants de l'Espace économique européen et de la Suisse n'ont pas besoin d'un tel visa.

V. A.

Pour en savoir plus :

Consultez les informations sur le dispositif du French Tech Visa au lien suivant : http://visa.lafrenchtech.com/

Pour prolonger :

Numérique/French Tech Ticket : 1 372 entrepreneurs du monde entier répondent à l’appel de Paris

Aides