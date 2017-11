Nouvelle parution : L’export en 10 étapes – 8e édition, 2018 (Le Moci)

La 8ème édition de « L'export en 10 étapes : Guide à l'usage des entrepreneurs » vient de paraître ce jeudi 16 novembre.



Dix étapes pour réussir à l’international

Ce guide « L’Export en 10 étapes », dont c’est la huitième édition mise à jour, s’inscrit dans cette philosophie, offrant une véritable boîte à outils aux entrepreneurs, avec leur mode d’emploi !

Il répond à la multitude de questions qui surgissent sur le cheminement d’un projet à l’export : par où commencer ? Suis-je prêt ? Comment me faire une idée des marchés étrangers potentiels ? Faut-il que j’y aille ? Quand et comment ? Et combien cela va-t-il coûter ? Comment est-ce que je conditionne mon produit pour l’export ? Qui peut me garantir que mon premier client étranger est quelqu’un de sérieux ? Etc.

Les 10 étapes que nous livrons dans les pages qui suivent, fourmillent de réponses :

• élaborer une stratégie ;

• faire un diagnostic export de sa société ;

• mener une étude de marché ;

• communiquer ;

• prospecter ;

• préparer son expédition ;

• préparer son contrat de vente ;

• faire la première expédition ;

• s’implanter ;

• recruter du personnel dédié à l’export.

Les auteurs, des spécialistes de terrain – tous consultants confirmés – ont rédigé chaque étape en se mettant dans la peau de notre entrepreneur. Avec à la fois le souci de la pédagogie sur les points techniques et du conseil opérationnel pour la mise en œuvre concrète.

Au final, chaque étape est indissociable des autres, mais elle peut être consultée indépendamment car elle recèle ses propres questionnements et solutions… pour réussir à l’international !

Christine Gilguy



