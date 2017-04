Nouvelle Aquitaine / Aides à l’export : la CCIR « bras armé de la Région pour l’internationalisation des entreprises »

Simplifier et harmoniser l’offre d’aide à l’export sur tout son vaste territoire, privilégier l’accompagnement individuel et créer un point d’entrée unique pour y accéder : telle était la priorité de la Région Nouvelle Aquitaine pour l’organisation et la gouvernance de sa politique de soutien à l’internationalisation des entreprises. Détaillée dans son SRDEII (Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation), voté en décembre 2016, la mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance a franchi une nouvelle étape avec l’adoption par l’assemblée régionale, le 10 avril dernier en séance plénière, de deux projets de conventions-cadres de partenariat sur cinq ans avec d’une part la nouvelle Chambre de commerce et d’industrie régionale de Nouvelle Aquitaine (CCIR NA), et, d’autre part, l’agence nationale Business France. Ces projets de conventions, que Le Moci a pu consulter en avant-première de leur signature, fixeront dans le marbre la nouvelle répartition des rôles...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 236

diffusée le 27 avril 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, exceptionnellement en accès libre, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI