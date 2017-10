Mondial CCE : l’Equipe de France de l’export en attente des instructions du « coach »

Quand on lui a demandé son avis sur l’Equipe de France de l’export, Claude Onesta a répondu finement : « à mon avis, il y a beaucoup de gens qui jouent au même poste ». L’ancien manager de l’équipe de France masculine de hand-ball avait été judicieusement invité par les conseillers du commerce extérieur (CCE) à intervenir le 6 octobre, lors de leur dernier forum Mondial CCE, dans une table ronde très attendue sur le thème « Equipe de France de l’export – succès et défis ». Et d’ajouter que « ce n’est pas rédhibitoire si chacun pense que le résultat de son équipe est plus important que son propre résultat ».

De quoi mettre un peu de piquant dans un tour de table qui avait mis côte à côte, dans une ambiance courtoise et plutôt détendue, Alain Bentéjac, président du CNCCEF, Philippe Louis-Dreyfus, vice président de Medef International, Frédéric Rossi, directeur général délégué de Business France en charge de l’Export et Arnaud Vaissié, président de CCI France International (CCIFI), organisation qui regroupe les CCI française à l’étranger. Tour à tour, chacun venait de présenter son offre d'appui au développement international des entreprises, un exercice bien rodé. Mais si cette plénière a fait salle comble, témoignant d’une réelle attente de la part de ces hommes et femmes d’entreprises que sont les CCE sur la question de l’efficacité du dispositif actuel, nombreux sont ceux qui sont restés sur leur faim...

(Sur notre photo, les intervenants entourent le sportif après avoir symboliquement revêtu un maillot de l'équipe de France de hand-ball)

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 255

diffusée le 12 octobre 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Aides