Le Mondial des CCE 2016 : après le succès de Deauville, les CCE préparent déjà “Bali 2017”

Les Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) aiment le grand large et les villes balnéaires leur réussissent ! Avec près de 900 participants, dont 550 conseillers venus de tout le pays et des quatre coins du monde – 100 pays représentés selon les organisateurs–, leur premier rassemblement mondial organisé en France (notre photo) à l'initiative de leur Comité national (Cnccef) a plutôt été un succès les 6 et 7 octobre, au Centre international de Deauville.

Déjà, leur symposium de Miami, organisé à l’initiative du comité Amérique du Nord des CCE, avait largement débordé des frontières de cette zone, marquant, l’an dernier, l'envie et la volonté de renaissance de l’institution des CCEF. Celui de Deauville, premier de cette ampleur sur le sol français, a transformé l’essai, et le prochain est déjà en chantier pour 2018, un grand forum Asie-Pacifique devant, d'ici là, se tenir en Indonésie en 2017...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 209

diffusée le 13 octobre 2016 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Aides