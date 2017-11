J-C Karpeles (CCI P I-d-F) : « Il nous appartient de nous réinventer, de nous adapter aux nouvelles attentes »

© DR

La Chambre de commerce et d'industrie de Région Paris Île-de-France (CCIP Î-d-F) vient de réaliser une enquête auprès de 500 entreprises qu’elle a accompagnées à l’international. Elle fait apparaître un taux de satisfaction de 56 %, avec 55 % qui ont accru leur chiffre d’affaires à l’export, selon les résultats que nous avons pu consulter en avant-première et qui seront diffusés demain 1er décembre, à l’occasion de la cérémonie de clôture de la semaine francilienne « Faites de l’International », qui sera marquée par la remise des prix du neuvième palmarès Moci des PME et ETI leaders à l’international.

Un résultat plutôt opportun à l’heure où se prépare une nouvelle réforme majeure du dispositif d’appui à l’internationalisation des entreprises*. A cet égard, Jean-Claude Karpeles, délégué du président de la CCIP Î-d-F aux Affaires européennes et internationales, ne boude pas son plaisir en commentant ce sondage en exclusivité au Moci. Pour lui, à cet égard, pas question « de rendre un service de valeur à l’international dans une dimension ‘low cost’ ».

« Ce sondage permet de répondre en partie à cette exigence de mesure de la performance »

Mais d'abord ce taux de satisfaction de 56 %. « L’un des atouts propres à toutes les CCI est la connaissance des problématiques du chef d’entreprise dans leur globalité ; nous sommes à leurs côtés depuis la création et pour toutes les étapes de leur développement, veut croire Jean-Claude Karpeles. Les pouvoirs publics nous demandent de plus en plus comment nous mesurons au niveau de l’entreprise la valeur de notre accompagnement : ce sondage permet de répondre en partie à cette exigence de mesure de la performance »...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 262

diffusée le 30 novembre 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, exceptionnellement en accès gratuit, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Aides