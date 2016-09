Innovation / Numérique : Business France emmène 28 startups de la French Tech au CES 2017

© Business France

Elles s’appellent Moona, Tempow, Uzer… elles font partie des 28 chanceuses startups sélectionnées par Business France pour dévoiler leurs innovations 2.0 : oreiller intelligent, enceintes bluetooth, poubelle de cuisine connectée… sur le CES - Consumer Electronics Show à Las Vegas, rendez-vous mondial de l’innovation technologique grand public dont la prochaine édition se tient du 5 au 8 janvier 2017.

Le nombre de candidatures de jeunes pousses de la French Tech désirant intégrer la délégation de Business France pour exposer sur le French Tech Pavilion du CES est en hausse constante depuis le lancement du concours organisé par l'agence publique pour l'internationalisation des entreprises. Forte du succès de l'édition 2016 (notre photo), cette année, Business France a reçu plus de 230 candidatures de startups qui tentaient de composter leur billet pour être présentes sur le salon américain contre 130 en 2015.

Sélectionnées sur concours par un jury d’experts, les startups exposeront au sein de l’Eureka Park, l’espace dédié aux startups sur le salon. « Elles ont toutes été choisies pour le caractère innovant de leurs produits, leur capacité à tirer tous les avantages d’une présence sur le CES et leur potentiel de réussite commerciale », précise Business France dans un communiqué.

Les 28 entreprises issues de la French Tech lauréates sont...

- Dans la catégorie Consumer Tech :

10 Vins, Bibelib, Bluemint Labs (Bixi), Energysquare

- Dans la catégorie eHealth :

Aryballe, Leka, Mister Gaspard, Moona, Prodontis, Rcup, Sensorwake

- Dans la catégorie Entertainment :

Hypersuit, Orosound, Tempow

- Dans la catégorie Family Tech :

Joy -Technology for Families, Lunii, UrbanHello

- Dans la catégorie Smart home :

Air Serenity, Fenotek, Novathings, Plume Labs, Smart & Blue, Uzer,

- Dans la catégorie Sport tech :

Equisense, Haiku by Asphalt Lab, Rool’in, Shape Heart, Wize&Ope

Business France accompagnera également 13 startups dans une délégation « Family&Friends ». Ces jeunes pousses, déjà suivies par Business France, présentent toutes les caractéristiques pour exposer au CES. Elles seront réparties sur Eureka Park et Eureka Park Next, l’espace du CES réservé aux startups plus matures qui ont déjà exposé sur Eureka Park.

Au total ce sont donc 41 entreprises qui prendront part à la délégation de Business France sur le CES, vitrine mondiale des innovations technologiques.

Venice Affre

