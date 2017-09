Industrie / Export : Bruno Le Maire veut promouvoir la French Fab dans le monde

© F. Pargny

Invité par Eric Trappier, président du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) et P-dg de Dassault Aviation, et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, au lancement de l’accélérateur de la filière aéronautique Ambition PME TPE, le 21 septembre au Hub Bpifrance, Bruno Le Maire (notre photo) a fixé un double objectif à la banque publique. « Il faut accélérer de façon rassemblée et il faut un tuteur, c’est Bpifrance », a déclaré le ministre de l’Économie et des finances, avant d’annoncer qu’il doublait l’objectif initial de 2 000 à 4 000 PME à accompagner en quatre ans par cet accélérateur. « Et nous donnerons les moyens de le faire à Bpifrance », a-t-il promis...

Aides