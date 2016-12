Grand Est / Export : la nouvelle Région veut augmenter de 10 à 30 % le nombre de ses exportateurs

Le Moci publie cette semaine un dossier spécial sur « les 13 nouvelles Régions à l'international » qui décrypte les orientations, dans ce domaine, des nouveaux exécutifs régionaux en avant-première de la publication de leur nouveaux Schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Voici en avant-première pour les lecteurs de la Lettre confidentielle l'article consacré au Grand Est que préside Philippe Richert (notre photo), à la suite d'un entretien exclusif avec celui qui préside également l'association Régions de France.

Dans le Grand Est, l’international sera à n’en pas douter une priorité haute du futur SRDEII (Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation) dont les schémas d’orientation seront publiés d’ici fin décembre 2016 avant un vote sur le texte détaillé final en mars ou avril 2017 : cette grande région issue de la fusion de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne et la Lorraine, qui possède une tradition industrielle forte (quoique concentrée, avec le Bas et le Haut Rhin ainsi que la Moselle qui font 60 % de l’export) et la plus longue frontière avec l’Europe de toute la France, est déjà la deuxième exportatrice de France (13,3 %), derrière l’Île-de-France (18,7 %). Et, précise son président Philippe Richert, c’est « la première pour le taux d’exportation par habitant », qui atteignait 10 800 EUR/hab en 2015, 200 EUR de plus que la suivante, Occitanie/Pyrénées-Méditerranée...