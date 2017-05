Gouvernement : le Commerce extérieur sans portefeuille, Business France sans dirigeant

Dans l’écosystème du Commerce extérieur, l’annonce de la composition du nouveau gouvernement d’Edouard Philippe (notre photo présente la passation de pouvoir entre Jean-Marc Ayrault et Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères), taillé pour mener la campagne des législatives en faveur du camp d’Emmanuel Macron et de ses alliés, a occasionné à la fois une déception et une surprise : la déception, c’est l’absence de ministre ou de secrétaire d’État au Commerce extérieur, et la surprise, c’est la nomination de Muriel Pénicaud, directrice générale de Business France, comme ministre du Travail, laissant l’agence nationale dédiée à l’internationalisation de l’économie française qu’elle dirigeait depuis sa création le 1er janvier 2015 sans patron.

« On peut espérer que le Commerce extérieur sera confié à un ministre ou un secrétaire d’État après les législatives », nous a confié Alain Bentéjac, président du Comité national des Conseillers du commerce extérieur (CNCCEF) depuis Berlin, le jour même de l’annonce du nouveau gouvernement, où il était en déplacement. Car compte tenu de l’agenda chargé qu’implique cette fonction, ponctué de déplacements à l’étranger, « ce serait intenable dans la durée ». Les législatives ont lieu les 11 et 18 juin prochains (...)