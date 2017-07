Financements / Afrique de l’Ouest : Proparco signe avec Ecobank sa première opération de trade finance

La filiale de l'Agence française de développement (AFD) dédiée au financement du secteur privé Proparco et le groupe bancaire panafricain Ecobank ont signé le 12 juillet en Côte d'Ivoire à Abidjan une ligne de garantie de trade finance d'un montant de 50 millions de dollars.

Cette garantie permettra de soutenir les échanges commerciaux entre les pays africains et européens, en augmentant la capacité de financement d'opérations d'import/export de 4 filiales d'Ecobank en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée et Mali) auprès d'EBI, filiale française d'Ecobank.

La cérémonie de signature s'est déroulée à Abidjan en présence de Grégory Clemente, directeur général de Proparco (à gauche sur la photo), et Charles Daboiko, directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire (à droite sur la photo).

Un partenariat de longue date

Cette opération de financement s'inscrit dans un partenariat « long et bien établi entre Proparco et Ecobank dans le cadre d'une démarche de soutien de la croissance du groupe bancaire panafricain de premier plan », a expliqué Charles Daboiko, cité dans un communiqué de Proparco.

« La mise en œuvre d'un projet pilote de trade finance figurait parmi les objectifs que s'est fixée Proparco dans sa stratégie 2017-2020 pour répondre aux besoins de ses clients. Nous sommes heureux de réaliser notre première opération de ce type avec Ecobank, un partenaire de longue date et une référence du secteur bancaire en Afrique », a indiqué, pour sa part, Grégory Clemente, cité dans le communiqué.

Cette ligne de garantie de trade finance de 50 millions de dollars a été mise en place à l'occasion de la visite de Grégory Clemente en Côte d'Ivoire – pays dans lequel Proparco est présent depuis sa création en 1977 –, et au Sénégal. Au cours de ce déplacement, le deuxième effectué par Grégory Clemente depuis sa prise de fonction en avril 2016 à la direction générale de Proparco, la délégation de la filiale de l'AFD a rencontré plusieurs acteurs du secteur privé ivoirien actifs dans l'agro-industrie, la distribution, l'immobilier, le bâtiment et les travaux publics (BTP) et les services financiers. Des réunions ont également été organisées avec les autorités ainsi que différents bailleurs de fond présents à Abidjan.

Venice Affre

