Export / Santé-Numérique : 10 startups se lancent sur le marché américain

Business France a dévoilé le 12 septembre lors d'une soirée à Paris dans les locaux de Bpifrance Le Hub (notre photo) les noms des 10 startups françaises de la santé digitale, présentes lors de l'annonce des résultats, sélectionnées après étude de leur dossier de candidature pour intégrer son programme d'accompagnement en Amérique du Nord sur le marché de la santé numérique.

Les dix jeunes entrepreneurs dont les projets innovants ont retenu l'attention du jury Care 2017, composé de grands comptes de la santé américains et canadiens, s’envoleront du 4 au 5 décembre vers Toronto pour participer au Johnson Innovation Lab Workshop, avant de rejoindre du 6 au 7 décembre New York à l'occasion de la NY eHealth Conference. Au cours de cette tournée en Amérique du Nord, ils pourront présenter leurs projets respectifs aux investisseurs et partenaires nord-américains du secteur de la santé numérique lors de rendez-vous personnalisés.

Appuyer les startups de la santé dans leur désir de croissance en Amérique du Nord

Le programme Care de l'agence publique d'appui à l'internationalisation des entreprises vise à faciliter l'accès au marché nord-américain des entreprises tricolores de la santé digitale qui peinent encore à concrétiser leurs offres et produits par manque de fonds disponibles et d’accompagnement. Si les projets pilotes se développent, la généralisation à grande échelle tarde à prendre, constate l'agence pour l'export. « Alors que la France devient 'le paradis des startups', un programme transatlantique semble plus que jamais nécessaire. Les startups françaises pensent à l'international trop souvent trop tard. Il faut penser global dès le départ. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution quand on est une entreprise de la santé numérique : avoir une présence en Amérique du Nord », explique Elsa Rive, responsable du programme Care, citée dans un communiqué de l'agence.

Le programme Care sera l’un des premiers événements labellisé French Healthcare*, la marque des acteurs français de la santé à l’international, « équivalent santé du label French Tech », précise le communiqué.

Les 10 startups lauréates du programme Care 2017 sont...

- AllCare. Cette jeune pousse est spécialisée dans la gestion des maladies chroniques : diabète, maladies cardiovasculaires, respiratoires et obésité… AllCare met à disposition sa plateforme technologique basée sur un réseau social et ses consultants pour aider les industriels à mieux suivre leurs utilisateurs. Depuis 2013, AllCare a développé une plateforme de dépistage de rétinopathie diabétique déployée à l’international.

- Carenity. Premier réseau social en France pour les patients souffrant de maladies chroniques et leurs proches.

- Data For Life. Les capteurs connectés, intégrés dans un textile intelligent, de la start-up permettent de suivre les performances et les risques de blessure des athlètes et des patients. En moins de trois ans d'existence, Mac-Lloyd la société mère de Data For Life a déjà convaincu une vingtaine de clubs sportifs prestigieux d'adopter ses capteurs révolutionnaires pour améliorer les performances de leurs joueurs parmi lesquels l’Olympique lyonnais et l’équipe de France d’aviron…

- Feetme. Cette jeune entreprise a mis au point une semelle connectée pour prévenir les chutes chez les seniors.

- I Sonic Medical. Cette start-up développe des tonomètres intelligents d'auto-mesure de tension oculaire à domicile dans les soins du glaucome.

- Inato. La plateforme Inato collabore avec les laboratoires pharmaceutiques pour accélérer et optimiser le recrutement de patients dans leurs essais cliniques de leurs nouveaux médicaments en prenant des décisions éclairées par les données via machine learning.

- Invivox est la première plateforme mondiale connectée pour la formation de médecins par les pairs. Invivox facilite les formations pratiques entre les médecins du monde entier.

- Mensia Technologies développe des outils de mesure de l'activité cérébrale (électroencéphalographie) quantitative en temps réel. Ces solutions sont utilisées dans le domaine neurologique et plus particulièrement sur des pathologies tels que l'insomnie, les troubles attentionnels chez l'enfant ou encore les douleurs chroniques neuropathiques.

- Visiomed est expert dans les objets de santé connectée en France. Son assistant personnel de santé BewellConnect et son service Mydoc permettent aux utilisateurs de vérifier sa tension, sa glycémie, son rythme cardiaque.

- Resilient Innovation. Cette jeune société fondée début 2016 à Montpellier conçoit et commercialise des dispositifs électroniques innovants permettant d'améliorer les paramètres de marche. Sa première invention, baptisée WalkMe, est destiné aux personnes âgées souffrant de troubles de la marche, une majorité est atteinte de la maladie de Parkinson.

