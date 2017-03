Export / Santé : la French Healthcare se lance sur les traces de la French Tech

© Ch Gilguy

Une filiale de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), AP-HP International, qui, à peine créée en décembre 2016, signe dès le mois suivant, fin janvier 2017, son premier contrat d’étude à l’export, en l’occurrence en Iran, à l’occasion d’une visite à Téhéran du ministre français des Affaires étrangères... S’il fallait un exemple concret de ce que peut donner l’ouverture récente à l’international de certains acteurs publics puissants de la filière française « Mieux se soigner », on n’aurait pas mieux trouvé.

Cette histoire, racontée par Didier Houssin, président de la société AP-HP International, faisait partie des quelques success-stories mises en avant le 15 mars au Quai d’Orsay lors de la soirée de lancement de la cousine de la 'French Tech', la French Healthcare, nouvelle marque ombrelle à l’export de la filière française de la santé. Son logo bleu-blanc-rouge est en forme de cœur et sa baseline est «L'excellence française en santé », tout un programme.

Pour ce qui sera l’une des toutes dernières opérations de la diplomatie économique tricolore de ce quinquennat, les salons d'honneur de l'hôtel de Lassay avaient fait le plein, réunissant, en présence des ministres Jean-Marc Ayrault, Matthias Fekl et Jean-Marie Le Guen -Marisol Touraine étant en déplacement aux Etats-Unis, a été représentée par sa directrice de l'offre santé-, un parterre de personnalités représentant cette très hétéroclite et vaste famille tricolore d’experts et de producteurs en matière de services de santé, de solutions d’accès aux soins, de recherche & développement, de produits pharmaceutiques et équipements médicaux, de formation, d’ingénierie, de nouvelles technologies ou encore de construction d’infrastructures sanitaires...

Avec en 'Monsieur Loyal', Jean-Patrick Lajonchère, le directeur général de l’Hôpital Saint Joseph à Paris nommé il y a un peu plus d’un an par le secrétaire d’Etat au Commerce extérieur fédérateur de la famille prioritaire à l’export « Mieux se soigner », en remplacement de David Sourdive...

