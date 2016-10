Export / Amérique du Nord : 5 startups découvrent l’agriculture 3.0 en Californie

Business France a annoncé le 5 octobre les noms des cinq startups issues de l’« AgTech », contraction de « Agriculture Technology », sélectionnées pour participer à la deuxième édition de son programme d’accélération Agri N.E.S.T (New Equipment and Sustainable Technologies).

Dans le cadre de ce programme, l'agence publique va accompagner cinq jeunes pousses sur le marché agricole nord-américain à savoir : Agriconomie (place de marché spécialisée dans la vente de produits agricoles), Éléphant Vert (fournisseur de produits et services agricoles innovants : bio-fertilisants, bio-stimulants, bio-pesticides, accompagnement technique, financier et industriel), The GreenData (spécialisée dans la data analytics appliquée à l’agriculture), Naïo Technologies (développe et commercialise des robots agricoles, viticoles et des outils électriques pour les exploitants) et Nor-Feed (développe et commercialise des additifs naturels et des ingrédients d’origine végétale pour la nutrition et la santé animale).

Conçu par les équipes Agrotech de Business France, le programme d'accélération Agri NEST initié en 2015 vise à permettre aux startups et aux PME innovantes françaises de se développer en Amérique du Nord sur le marché agricole. Les exploitants agricoles américains se tournent en effet de plus en plus vers les nouvelles technologies. Ce phénomène, observe l'agence publique en charge de l’internationalisation des entreprises, s’accélère depuis 2013 et « se mesure aux investissements réalisés dans l’AgTech ». En 2014, selon le Cleantech Group, cabinet américain expert dans la veille des sociétés internationales innovantes spécialisées dans les technologies propres, le secteur a enregistré plus de 2,36 milliards de dollars d’investissement, devançant des secteurs aussi emblématiques que la fintech ou les cleantech.

Les startups lauréates du programme ont été sélectionnées par un jury d’experts franco-américains issus du monde universitaire, du capital-risque et du conseil, sur le caractère innovant de leur produit ou service, son adéquation avec les besoins du marché, la robustesse de leur business model et le degré d’implication des équipes dans le projet.

Les jeunes pousses lauréates du programme entameront le 17 octobre prochain un séjour de deux semaines en Californie au cours duquel elles bénéficieront de séances de coaching et rencontreront des partenaires, clients et investisseurs américains. Chaque start-up sera suivie par un conseiller Business France qui les accompagnera à chaque étape de leur immersion californienne. L'objectif du programme Agri N.E.S.T étant que les startups valident leur potentiel de développement aux États-Unis et nouent leurs premiers contacts en vue de devenir « des références sur l’un des marchés les plus dynamiques au monde dans l’AgTech », souligne Business France.

- Sur le concept Agri N.E.S.T : http://events-export.businessfrance.fr/agrinest/

