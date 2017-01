Export / Aides : ce qu’il faut savoir de la nouvelle Bpifrance assurance export

Année historique pour les exportateurs français : la nouvelle agence de crédit export française,, a commencé ses activités le 1janvier 2017, proposant, au nom de l’Etat, toute la gamme des procédures de garantie publique à l’exportation jusqu’à présent gérées par: assurance prospection, assurance-crédit, assurance change, etc. Une page se tourne après 70 ans de gestion de ces aides publiques à l'exportation par la Coface. La nouvelle entité, qui est basée dans des locaux flambant neuf au centre de Paris, a été présentée officiellement à la presse le 17 janvier en présence de, directeur général de Bpifrance et de, directeur général de la nouvelle filiale (notre photo).Le Moci a suivi de près ce lancement et publié dans sa Lettre confidentielle un entretien exclusif avec le patron de la banque publique, sur ses ambitions pour la nouvelle ligne de métier assurance export. Voici les deux articles à ne pas manquer cette semaine sur le sujet : Financements / Export : Bpifrance assurance export veut doper le nombre de PME couvertes (lemoci.com, 18 janvier) Exclusif / Bpifrance assurance export : « ce qui va changer, c’est l’ancrage terrain » selon Nicolas Dufourcq (Lettre confidentielle du Moci n°222 du 19 janvier)