Export / Accompagnement : trois candidats à la présidentielle au banc d’essai

Les enjeux économiques internationaux, particulièrement la lutte contre un déficit commercial devenu chronique et le soutien à l’internationalisation des entreprises, sont des thèmes absents des discours des candidats à l’élection présidentielle, après l’avoir été des débats des deux primaires de la droite et du centre et de la gauche. C’est dire si le débat organisé le 20 mars par le Medef sur ces questions avec les sherpas de trois des principaux candidats était attendu par les milieux d’affaires français qui ont afflué au siège parisien de l’organisation patronale, carnets de notes en mains, à cette troisième « matinale de la mondialisation » très spéciale.

Jean Arthuis pour Emmanuel Macron, Emmanuel Maurel pour Benoît Hamon et Eric Woerth pour François Fillon* se sont collés à cet exercice en direct, répondant, après une courte présentation des orientations de leur candidat, à des questions préparées par un panel de chefs d’entreprises sur la politique commerciale internationale et le soutien à l’internationalisation des entreprises françaises. Des échanges plutôt bien organisés et très policés, mais qui ont laissé sur leur faim bon nombre d’observateurs non sur les orientations générales déjà connues des candidats en matière de politique commerciale –tout trois grosso modo en faveur d’une politique commerciale européenne renforcée et d’un libre échange régulé et équilibré, nous y reviendrons dans la prochaine édition de la Lettre confidentielle du 23 mars-, mais plutôt sur la politique concrète de soutien aux entreprises dans ce domaine, où tous les candidats n’ont pas toujours fait preuve d’une clarté à toute épreuve…

*Notre photo : les trois sherpas des candidats (dans l'ordre de droite à gauche) face à Jean-Claude Volot, Alain Bentéjac et Manou Heitzmann-Massenez (de gauche à droite)

