Export / Accompagnement : Stratexio séduit un nombre croissant de dirigeants

Après deux ans de mise en route et de rodage, Stratexio (Stratégies pour l’exportation et l’internationalisation), qui propose aux patrons de PME et d’ETI un coaching sur mesure en matière de stratégie et de développement international dans le cadre de petits clubs de 12 membres, séduit un nombre croissant de dirigeants : un an après la création de son premier club à Nantes, avec un soutien du Conseil régional, un deuxième est en cours de constitution dans cette même ville, cette fois-ci sans coup de pouce public. Parallèlement, l'association a lancé son deuxième club à Paris mi-septembre et prévoit d’en ouvrir un troisième à Poitiers en octobre. D’autres sont sur les rails, notamment à Toulouse, où l’association a fait une présentation au Club des exportateurs de France.

On comprend pourquoi Jean Vaylet (à gauche sur notre photo avec Diane Doré/InVivo et Christine Gilguy/Le Moci), le président de la CCI de Grenoble qui préside Stratexio, est apparu réjoui sur le plateau de la Matinale de la mondialisation du Medef consacrée, le 21 septembre dernier, aux réseaux d’appui privés et publics à l’international : il a annoncé qu’environ 70 chefs d’entreprises seraient ainsi engagés (...)