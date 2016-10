Export / Accompagnement : pour leur premier “Mondial”, les CCEF signent un partenariat avec les CCI

Le premier rassemblement mondial en France des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), organisé par leur Comité national, a mobilisé près de 800 d’entre eux à Deauville les 6 et 7 octobre, venus des quatre coins du monde, et la totalité des représentants de l’équipe de France du soutien à l’export, à l’exception remarquée des ministres de tutelle, pour cause de contraintes d’agenda. En particulier, le désistement de Matthias Fekl, secrétaire d’État au Commerce extérieur, pour cause d’accompagnement du Premier ministre dans un déplacement en province, a été d’autant moins apprécié qu’il avait su trouver le temps de faire un aller-retour en Floride, en juin 2015, pour passer quelques heures avec les CCE réunis en symposium à Miami. Les CCEF, pour leur part, ont profité de cet événement fédérateur pour franchir une nouvelle étape dans leur grand retour au sein de l’écosystème du soutien aux PME à l’export en signant une convention de partenariat avec les réseaux consulaires.

Alain Bentéjac, président du Comité national des CCEF (au centre sur notre photo), Jean-François Gendron, président de CCI International (à gauche) et Arnaud Vaissié, président de CCI France International, ont ainsi paraphé, le 6 octobre, une convention cadre de partenariat qui renforce leurs relations et leur coordination, tout en clarifiant les rôles de chacun en matière d’accompagnement des entreprises. « C’est une formalisation de pratiques que nous avons depuis longtemps entre nous au quotidien », précise Dominique Brunin, directeur général de CCI International et de CCI France International.

Les chambres de commerce s'engagent à davantage solliciter les CCE pour le parrainage de PME

Dans le détail, le texte indique notamment que les parties « s’engagent à s’informer mutuellement de leurs objectifs stratégiques et de leurs programmes d’actions, à s’inviter mutuellement à leurs manifestations et à s’entraider collectivement autour d’objectifs conjoints ». L’accord, qui formalise et systématise cette coopération, couvre l’échange et le partage d’informations, la promotion croisée par les CCE et les réseaux consulaires de leurs actions d’accompagnement des entreprises, l’ouverture croisée aux réunions et travaux de chaque partie sur les sujets d’intérêt commun.

En matière d’appui aux entreprises, concrètement, les chambres de commerce s'engagent à davantage solliciter les CCE pour le parrainage de PME et, réciproquement, les CCE se sont engagés à « promouvoir » auprès des entreprises les actions des CCI. A cet égard, en France comme à l’étranger, les CCE devront fournir aux réseaux consulaires la liste des conseillers « référents PME » et la tenir à jour. A l’étranger, les CCIFI favoriseront davantage l’intégration de CCE dans leurs instances de gouvernance. Pour la mise en œuvre et le suivi, l’accord prévoit des déclinaisons locales avec la mise en place de comités de pilotage régionaux en France. A l’étranger, la mise en œuvre et le suivi sont renvoyés aux instances locales des CCIFI et des CCE.

Le Cnccef multiplie depuis 2 ans les conventions de partenariats - tout dernièrement avec le Medef, et peut être bientôt avec la CGPME- pour renforcer le rôle des CCE en matière d'appui aux entreprises. Cette convention-cadre s’ajoute à cet égard à celle signée en mars 2015 avec l’agence publique Business France en matière d’accompagnement des PME à l’international, en présence de Matthias Fekl. Elle était attendue depuis plusieurs mois par le Cnccef, confortant ainsi le retour des Conseillers du commerce extérieur et leur rôle dans le dispositif public français de soutien des PME à l’international.

Christine Gilguy

