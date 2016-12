Dossier spécial : le commerce extérieur de la France, déboires et espoirs

L'Insee, dans sa dernière note de conjoncture, table sur un rebond du commerce extérieur en 2017, et en particulier des exportations : une bonne nouvelle car l'année 2016, dans ce domaine, devrait s'achever sur une déception avec des exportations stagnantes (+0,6 %) en raison d'un trou d'air dans les livraisons aéronautiques, et un déficit commercial supérieur à 50 milliards d'euros, à nouveau en hausse. Une contre-performance qui alimente les débats autour du diagnostic des forces et faiblesses de l'offre de la France mais aussi des réformes du système d'aide à l'export. Voici réunis les derniers articles que l'équipe du Moci et de sa Lettre confidentielle à produit sur ces sujets :

- Aides / Export : M. Pénicaud défend le bilan de Business France et pose la question de la “limite” du système - Lettre confidentielle n° 219 du 22 décembre 2016

- Commerce extérieur / France : l’Insee table sur une légère amélioration à l’export en 2017 - Article paru le 16 décembre 2016 sur www.lemoci.com

- France / Commerce extérieur : le déficit franchit la barre des 5 milliards d’euros en octobre - Article paru le 8 décembre 2016 sur www.lemoci.com

- Export / Conjoncture : Euler Hermes table sur une faible reprise du commerce mondial en 2017 - Article paru le 7 décembre 2016 sur WWW.lemoci.com .

- Export / PME : les entreprises manquent d’ouverture sur l’extérieur, selon une étude Business France / Kantar - Lettre confidentielle n° 216 du 1er décembre 2016

- Aides à l’export / PME : les vérités du rapport Dubié sur la persistance du millefeuille - Lettre confidentielle n° 214 du 17 novembre 2016



- Commerce extérieur / PLF 2017 : rapport pour avis de Jeanine Dubié - Article paru le 17 novembre 2016 sur www.lemoci.com

- Commerce extérieur / PLF 2017 : rapport spécial de Monique Rabin - Article paru le 17 novembre 2016 sur www.lemoci.com

- Commerce extérieur / PLF 2017 : un budget 2017 en demie teinte pour l’appui aux exportateurs - Lettre confidentielle n° 2013 du 10 novembre 2016

- Commerce extérieur / France : le déficit se creuse en septembre (Douanes) - Article paru le 8 novembre 2016 sur www.lemoci.com

- Commerce extérieur / France : le déficit commercial reste stable en août (Douanes) - Article paru le 7 octobre 2016 sur www.lemoci.com

- Commerce mondial / Export : à nouveau 5e exportateur mondial, la France limite ses pertes - Lettre confidentielle n° 203 du 1er septembre 2016

- Commerce extérieur / Semestriel : les produits en forme et à surveiller à l’export - Article paru le 19 août 2016 sur www.lemoci.com

