Dossier : L’accompagnement export, nouveau territoire des banques (Le Moci)

Le Moci a publié dans son numéro paru le 4 mai 2017 un dossier « L’accompagnement export, nouveau territoire des banques ».

Loin de leur métier traditionnel d’intermédiaire de confiance dans les transactions de commerce international, les banques investissent depuis quelques années dans l’accompagnement non-bancaire. Objectif : capter et fidéliser la clientèle des PME et ETI les plus dynamiques, celles qui exportent. Notre enquête auprès de huit des établissements en témoigne. Revue de détail.

