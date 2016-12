Développement / International : l’AFD et la CDC signent un partenariat privilégié

© s_l-Fotolia.com

C’est à l’occasion du 75e anniversaire de l’Agence française de développement (AFD), que la Caisse des dépôts (CDC) et l’AFD ont conclu, le 6 décembre, une Charte d’alliance stratégique, « une première étape dans le rapprochement des deux institutions », d’après un communiqué de presse commun des deux institutions.

Ce partenariat stratégique, voulu par le président de la République, François Hollande, a été signé par les deux directeurs généraux, Pierre-René Lemas (CDC) et Rémy Rioux (AFD). Le premier a insisté sur « les défis » que constituent « les Objectifs du développement durable et de l’accord de la Cop 21 », les « grandes transitions », le second sur l’importance de se doter « d’un dispositif de financement du développement durable cohérent, sur son territoire comme à l’international » et d’accompagner « les grandes transitions » qui s’imposent : transition démographique et sociale, transition énergétique et écologique, territoriale, numérique, politique et citoyennes ».

De façon concrète, « plusieurs pistes de mutualisation » sont d’ores et déjà identifiées : empreinte carbone, villes intelligentes, haut débit et numérique, recherche économique et innovation, avec la création d'un « Lab » du développement à I'AFD que la Caisse des Dépôts appuiera.

Un fonds d'investissement commun à l'étude

L’alliance permettra aussi à l’Agence française de développement « de renforcer son ancrage territorial grâce aux liens qu’entretient la Caisse des Dépôts avec ses partenaires (entreprises, collectivités, etc.) », quand « l’AFD contribuera à l’internationalisation de la Caisse des Dépôts et pourra l’appuyer dans le soutien qu’elle offre à ses partenaires à l’international ».

Enfin, d’après le communiqué de presse, « un véhicule d’investissement commun en cours d’étude, d’une taille cible de 500 M€, sera créé en cours d’année prochaine. Il se concentrera sur le financement d’infrastructures au service du développement durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique : énergies renouvelables ; eau et assainissement ; télécommunications et infrastructures numériques ; traitement des déchets ; transports ; aménagement du territoire ; santé et éducation ».

F.P

