Développement / Entreprises : le groupe AFD-Proparco confirme sa lune de miel avec le secteur privé

© Proparco / AFD

Entre le groupe AFD (Agence française de développement) et le secteur privé français -et africain-, c’est une véritable lune de miel qui s’est enclenchée depuis un an, à tel point que le premier vient de se doter d'une « cellule grands comptes ». Mais on en a vu une nouvelle illustration lors de l’événement ayant marqué le quarantième anniversaire de Proparco, sa filiale dédiée au financement des entreprises, le 19 septembre dernier au Centre Beaubourg à Paris (notre photo), lors d'une réunion exceptionnelle de son club d'investisseurs, en présence de plusieurs centaines de représentants des milieux d’affaires français...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 254

diffusée le 5 octobre 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Aides