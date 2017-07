Commerce extérieur : le réseau des CCIFI poursuit son expansion et veut revoir ses accords avec les pouvoirs publics

Chez CCI France International, l’Assemblée générale est toujours l’occasion d’accueillir de nouveaux membres. La 110e Assemblée générale, la dixième d’affilée pour son président Arnaud Vaissié, n’a pas dérogé à la règle. Depuis le 27 juin, le réseau des Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international (CCIFI) compte ainsi 120 CCIFI dans 90 pays, soit cinq de plus au Kazakhstan, à Macao, au Kenya, en Lettonie et au Guatemala. S’agissant des deux dernières, « une compagnie consulaire existait déjà sans être jusqu’à présent adhérente à l’association », a précisé Arnaud Vaissié devant un parterre de 120 responsables et cadres de la sphère publique et privée invités au déjeuner de clôture.

« L’an prochain, le réseau devrait s’enrichir avec CCI France Mozambique et CCI France Macédoine », a encore annoncé Arnaud Vaissié, avant de commenter un bilan 2016 placé sous le signe de la « fidélité », du « partenariat » et de la « confiance ». Et d'énumérer quelques chiffres clés d'un réseau plutôt en bonne forme : un chiffre d’affaires en hausse de 4,6 % en 2016 à 68,5 millions d’euros, 4 306 évènements organisés, 34 844 entreprises adhérentes, 1 449 sociétés domiciliées, 87 incubateurs (ou centres d'affaires) dans 62 pays, 1 165 collaborateurs… Il « ne coûte rien au pays », puisque les compagnies consulaires à l’étranger, structures privées, s’autofinancent « à 98 % » a souligné celui qui a aussi cofondé le groupe de service International SOS, dont il est P-dg, et préside la CCI France Grande-Bretagne...

