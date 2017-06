Commerce extérieur : quelle priorité dans le nouveau gouvernement ?

Dans l’écosystème du Commerce extérieur, les premières réactions à la composition du gouvernement Philippe 2 ont d’abord été à la stupeur, voire à la consternation : « Pas de titulaire du Commerce extérieur, lamentable ! ». Puis au fil de la soirée, alors que des informations plus ou moins officieuses commençaient à circuler, le malaise s’est légèrement dissipé : patience, si ce portefeuille n’a pas encore été attribué au sein du gouvernement – comme celui de l’Artisanat et des PME ou encore de la Coopération- cela viendra avec les décrets d’attribution. La question étant alors de savoir quel degré de priorité serait donné à ce sujet ?

Le Commerce extérieur devrait être attribué, selon une source proche du dossier, à Jean-Baptiste Lemoyne (notre photo), nouveau secrétaire d’État nommé auprès de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, aux côtés de Nathalie Loiseau, choisie pour succéder à Marielle de Sarnez aux Affaires européennes. Contrairement à cette dernière, les attributions du nouveau secrétaire d’État n'ont pas été précisées lors de l'annonce du nouveau gouvernement...

