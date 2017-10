Commerce extérieur / Parlement : les premiers chantiers de la députée M. Lebec

Désignée par Le Monde* comme faisant partie de la dizaine de jeunes députés de La République en Marche (LRM) qui forment « la garde avancée d’Emmanuel Macron, au Palais-Bourbon comme dans les médias », Marie Lebec, élue le 18 juin dernier dans la 4ème circonscription des Yvelines, est l’une des jeune femmes politiques arrivées au pouvoir avec la vague « En marche » à suivre par les observateurs de l’écosystème de l’export français. Car elle a choisi de s’investir sur le thème du commerce extérieur et ne ménage pas ses efforts pour y intéresser certains de ses collègues et appréhender aussi bien les enjeux très interministériels du dossier que le millefeuille de ses principaux acteurs. Comment compte-t-elle s’y prendre ? Le Moci a voulu en savoir plus et l'a rencontrée dans un café juste avant une séance de questions au gouvernement, le temps d'un échange court mais suffisant pour recueillir les premiers enseignements d’un agenda déjà ultra-chargé (...)

