Commerce extérieur : les propositions du rapport Tan pour doper l’export des PME

Réduire le millefeuille du soutien à l’export grâce à une démarche de « co-entreprise » et un outil CRM commun à tous les acteurs, assouplir les règles d'octroi des aides financières, relancer les 'Maisons de la France' et créer des 'Comptoirs de France'… Le député de Paris (LRM) et ancien homme d’affaires Buon Tan (notre photo) ne manque pas d’idées concrètes pour améliorer l’efficacité des dispositifs d'aides à l’export, voire augmenter les moyens mis à leur disposition.

Il les a intégrées dans le premier rapport sur l’examen « des crédits du commerce extérieur et de la diplomatie économique »* qu’il a réalisé au nom de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale dont il est membre, et qu’il a présenté le 8 novembre en commission élargie. Certaines de ces idées ont du être abandonnées, d’autres pourraient faire leur chemin à la faveur des réformes que le gouvernement veut faire pour redresser la balance commerciale. Décryptage...

Aides