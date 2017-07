Commerce extérieur : J-B Lemoyne défend une politique de « simplification et rationalisation » devant les CCEF

A l’issue de l’Assemblée générale des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF), le 30 juin, le président de son Comité national (CNCCEF), Alain Bentéjac, était visiblement aux anges. On peut le comprendre. Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne (notre photo), avait réservé sa première sortie officielle au titre du commerce extérieur à cet événement. L’occasion pour cet ancien sénateur de l’Yonne d’à peine 40 ans, de préciser la politique du ministère dirigé par Jean-Yves Le Drian, alors qu’Alain Bentéjac, avant de lui céder la parole devant un parterre fourni de CCEF, venait de réitérer son regret qu’il n’y ait pas dans le gouvernement de titulaire du portefeuille du commerce extérieur.

« Nous avons fait le choix de la simplification et de la rationalisation. Jean-Yves Le Drian est compétent des affaires étrangères au commerce extérieur, au tourisme et il ne sera pas dans le moins dans le commerce extérieur », a cherché à rassurer le secrétaire d’État, avant d’ajouter un peu mystérieusement : « vous le saurez dans quelques jours ».

