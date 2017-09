Commerce extérieur / Aides : la réforme du millefeuille au menu du Conseil stratégique de l’export

Les réformes du dispositif public d’accompagnement des entreprises à l’international sera un des sujets principaux du premier Conseil stratégique de l’export (CSE) convoqué par Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, ce vendredi 29 septembre en fin de matinée. Il est vrai qu’elle figure en tête des priorités de Jean-Yves Le Drian, qui ne manque pas une occasion d’en préciser les contours comme dernièrement devant l’assemblée du Comité français de l’ICC (Chambre de commerce internationale)* et que le CSE, qui réunit les représentants de tous les organismes publics et privés impliqués dans cet écosystème, est le lieu idéal pour en débattre...

