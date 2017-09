Commerce extérieur / Aides : J.Y Le Drian précise sa vision des réformes aux milieux d’affaires

© Ch. Gilguy

Une réforme profonde de l’écosystème du commerce extérieur est (presque) lancée. C’est, en tout cas, le sentiment général, après l’intervention du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian (sur notre photo aux dernières universités d'été du Medef), sur le thème de « la politique commerciale extérieure de la France », devant les membres du comité France de la Chambre de commerce internationale (ICC France), le 26 septembre*. Au sein même du millefeuille des opérateurs représentés dans les locaux d’ICC France à Paris, on reconnaissait au ministre un « message clair, pratique et volontaire ». Et de quoi donner du grain à moudre aux participants du Conseil stratégique de l'export, que Jean-Baptiste Lemoyne réunit ce 29 septembre pour la première fois depuis la nomination du nouveau gouvernement...

Aides