Business France / Gouvernance : qui pour succéder à Muriel Pénicaud ?

Si la présidence du conseil d’administration de Business France semble promise au franco-australien Ross Mc Innes, actuel président du conseil d’administration de Safran, dont le nom est sorti dans la presse et ferait, selon nos informations, consensus chez les trois ministres de tutelle de l’agence publique –Europe et affaires étrangères, Économie et finances et Cohésion des territoires-, le processus de recrutement pour la direction générale vient à peine de commencer. Ouverte par sa nomination comme ministre du Travail dans le gouvernement d’Édouard Philippe, le 17 mai, la succession de Muriel Pénicaud au poste de directrice générale de Business France et ambassadrice aux investissements internationaux suscite de nombreuses candidatures. Mais la sélection s’annonce délicate.

Le profil recherché doit en effet présenter plusieurs atouts : outre être « Macron compatible », il doit aussi être « Le Drian compatible » (ministre de l’Europe et des affaires étrangères), « Le Maire compatible » (Économie et finances) et « Ferrand compatible » (Cohésion des territoires)...