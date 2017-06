Business France / Gouvernance : l’État innove avec un comité de sélection public-privé

Assurément, le poste de directeur général de Business France, laissé vacant par Muriel Pénicaud devenue ministre du Travail, intéresse au plus haut point, puisque 35 candidats seraient en lice, et la liste ne fait que s’allonger de jour en jour. Au Medef, à Bercy, au Quai d’Orsay, on parle aussi d'entreprises comme la SNCF ou Engie, voire de PME, dont beaucoup sont issus, on s’agite en coulisses.

Est-ce en raison de la pléthore de candidats ou du changement de gouvernement, toujours est-il que la triple tutelle de l’agence (Économie, Affaires étrangères, Cohésion des territoires) a constitué un comité de sélection, composé de personnalités extérieures, de chefs d’entreprises, et de représentants de l’État, ce qui laisse penser qu’un profil mixte public-privé est recherché...

