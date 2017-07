Business France / Gouvernance : l’audition d’une “short-list” de candidats a commencé

Le processus de recrutement du remplaçant ou de la remplaçante de Muriel Pénicaud à la direction générale de Business France est en cours et les auditions ont commencé, selon nos informations. A ce stade, le comité de sélection mixte public-privé aurait effectué un premier tri dans la quarantaine de candidats déclarés (jusqu'à la dernière minute, dit-on) et seuls ceux retenus dans une short-list, dont le contenu n'a pas été dévoilé, devaient être audités.

Rappelons que le comité de sélection, une innovation majeure pour gérer le processus de recrutement du futur dirigeant de Business France, ne dispose pas du pouvoir de décider, qui revient logiquement à la triple tutelle (Europe et affaires étrangères, Économie et finances publiques, Cohésion des territoires) de l’agence publique. Comme la Lettre confidentielle s’en est fait l’écho dans sa précédente édition*, le comité est mixte public-privé, associant à des responsables issus de la sphère publique des cadres-dirigeants d’entreprises. Si le but recherché est d'intégrer plus de transparence et de faire remonter des talents plus diversifiés, paradoxalement, on note toutefois qu'aucune communication officielle n'a été faite par le gouvernement sur ce comité et ses objectifs : c'est donc dans les coulisses de l'écosystème qu'il faut aller à la pêche aux informations...