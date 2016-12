Aides / Export : M. Pénicaud défend le bilan de Business France et pose la question de la “limite” du système

© Francois Sechet

Lors de son audition de près de 1h30 devant la commission des Affaires économiques du Sénat, le 21 décembre, Muriel Pénicaud (notre photo) a défendu son bilan et, notamment, justifié l’augmentation de la facturation des prestations proposées par Business France aux entreprises par la baisse des subventions de l’État, posant à cette occasion le problème de la « limite » d'un système pourtant orienté sur l'accompagnement à l'export des PME et ETI. Sur ce point, la directrice générale de Business France, née il y a à peine deux ans de la fusion d’Ubifrance et de l’Afii (Agence française pour les investissements internationaux), a reçu, à l'issue de sa présentation, un appui remarqué du sénateur de Haute-Garonne du groupe Les Républicains (LR), Alain Chatillon, qui n'est pas sans rappeler les réflexions de certains députés socialistes et radicaux de gauche dans le cadre de l'examen du budget 2017 du commerce extérieur...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 219

diffusée le 22 décembre 2016 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Aides