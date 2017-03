Aides / Export : les CCE et le Medef remettent la pression sur Bercy

Une agence de crédit export « plus réactive et plus proche de ses clients », la création d’un « véhicule financier » pour débloquer les échanges avec les pays sous embargo ou sous sanctions comme l’Iran, une amélioration des « retombées du financement public du développement sur les acteurs économiques français » : tels sont les trois chantiers prioritaires pour les Conseillers du commerce extérieur (CCE) et le Medef, auxquels les pouvoirs publics doivent s’attaquer sans tarder pour soutenir les exportateurs. Ils l’ont écrit dans un mémo transmis fin janvier dernier aux trois ministres clés du dispositif public de soutien à l’internationalisation des entreprises, Michel Sapin (Économie et finances), Jean-Marc Ayrault (Affaires étrangères et développement international) et Matthias Fekl (Commerce extérieur).

Ils sont au cœur d'une liste de 25 propositions qui ont été consignées par les CCE et le Medef dans ce document que Le Moci a pu consulter, dont nous donnons tous les détails...