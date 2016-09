Aides / Cleantechs : Bpifrance et HSBC accompagnent 7 PME à Hong Kong

À l’occasion de la conférence PAC Innovation Summit dédiée aux nouvelles technologies pour la ville intelligente « smart city », qui se déroule les 22 et 23 septembre à Hong Kong, Bpifrance et HSBC ont annoncé le 19 septembre dans un communiqué commun avoir noué un partenariat pour accompagner à Hong Kong leurs clients issus des cleantechs, en s’appuyant sur l’expertise de Business France.

La banque publique d'investissement et le groupe bancaire international ont sélectionné sept PME et ETI industrielles innovantes qui participeront à cette première mission « Smart Cities » organisée avec le soutien des équipes de Business France à Hong Kong. L’objectif de cette mission est de permettre aux sept heureuses élues de signer à court terme des contrats sur ce marché de référence, pionnier dans le domaine des cleantechs.

La mission s'organise autour d'un programme de huit mois qui débute par une semaine de prospection commerciale du 19 au 23 septembre à Hong Kong.

L’objectif de cette mission est de soutenir des projets dans l’énergie renouvelable, le transport ou l’adaptation au changement climatique par exemple. Sur place, les entreprises rencontreront les donneurs d’ordre des projets de modernisation de Hong Kong, et bénéficieront de programme de rendez-vous sur-mesure avec des prospects et des partenaires. Elles assisteront également à une séance dédiée à l’innovation française dans le développement durable à l’occasion de l’APAC Innovation Summit – Smart Cities où elles pourront exposer leurs savoir-faire.

Les sept entreprises sélectionnées proposent des produits et solutions innovantes en adéquation avec les besoins de Hong Kong dans le domaine de la Smart City (infrastructures, efficacité énergétique, transport, gestion des déchets…) :

- Acreos (Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine) : entreprise qui conçoit et fabrique en France des simulateurs innovants destinés à l'apprentissage de la conduite d'engins. Acreos travaille pour les secteurs de la construction, du minier, de la manutention, du levage et du portuaire.



- ATI (Centre-Val de Loire) : société experte dans la conception, la production, l’installation et la maintenance de systèmes d’incinération et de crémation.



- Aubrilam (Auvergne-Rhône-Alpes) : entreprise spécialisée dans les aménagements extérieurs et de l’éclairage urbain.



- Delta-Neu (Provence-Alpes-Côte d'Azu) : spécialiste de la filtration industrielle et expert de la qualité de l'air.

- ETIA (Hauts-de-France) : société d'expertise en ingénierie des procédés innovants apportent une haute valeur ajoutée aux équipements et produits développés dans les domaines de l'industrie agroalimentaire, de l'énergie, de l'environnement et de l'agrochimie.



- Socomec (Provence-Alpes-Côte d'Azur) : groupe industriel spécialisé dans le contrôle, la sécurité et la disponibilité de l’énergie électrique basse tension pour l’industrie et le tertiaire.



- Sterela (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) : société d’ingénierie qui développe des solutions et produits innovants dans 4 domaines d’activités stratégiques : ITS (Systèmes de transport intelligents), défense, météorologie et systèmes électroniques.

Coachées et accompagnées sur place par les équipes de Business France, les entreprises bénéficieront, à leur retour en France, de l'expertise et du suivi des équipes de Bpifrance et HSBC sur les contacts initiés.

