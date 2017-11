Aides à l’export / Réforme : les ministres donnent leur feu vert à C. Lecourtier

Dans un communiqué conjoint diffusé tardivement le 29 novembre et tôt ce matin, les trois ministres de tutelle de Business France ont dévoilé les grandes orientations des réformes du dispositif public d’appui à l’internationalisation des entreprises proposées par son directeur général, Christophe Lecourtier, et « qu’ils accueillent favorablement ». Elles avaient été remises par ce dernier le 10 novembre dernier à Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires et Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des finances. S’il faudra patienter encore quelques semaines pour en connaître les détails concrets, ce communiqué scelle officiellement les fondements d’une future réorganisation destinée à « soutenir les exportations des entreprises françaises et stimuler le développement des investissements étrangers en France » et confirme la volonté du gouvernement de simplifier drastiquement un écosystème d’accompagnement encore proche du millefeuille.

Pour le volet « export », la volonté de mettre fin aux logiques de cloisonnement ou de rivalité pour servir un objectif commun est réaffirmée : « l’objectif est d’accroître à la fois le volume d’exportations et le nombre d’exportateurs grâce à un service public de l’export innovant, inclusif et collaboratif, fondé sur une organisation repensée des acteurs, dont l’opérateur d’Etat Business France et les chambres de commerce, en France et à l’étranger, BPI, le secteur privé » indique le communiqué. On note au passage que les trois ministères ont pris soin de n’oublier aucun acteur...

