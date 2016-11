Aides à l’export / PME : les vérités du rapport Dubié sur la persistance du millefeuille

En décidant de consacrer un focus sur le dispositif français de soutien des PME à l’export dans son rapport pour avis présenté au nom de la Commission des Affaires économiques sur le budget 2017 du commerce extérieur, la socialiste des Hautes-Pyrénées, Jeanine Dubié, députée socialiste des Hautes-Pyrénées, a vu juste si le but recherché était que son rapport laisse des traces en abordant des problèmes pendants : avec l’œil neuf d’une parlementaire ne s’étant jamais penchée sur ce sujet, elle a tout bonnement mis les pieds dans le plat en pointant la complexité persistante du système, véritable millefeuille d'organismes et de programmes, malgré des réformes salutaires de simplification menées ces dernières années. D’où un appel à la poursuite des réformes, et notamment à la meilleure coopération entre opérateurs. Le Moci a lu son rapport et interrogé la députée. Voici l’essentiel de ses vérités...