Aide / Export : A. Bentéjac et P. Gattaz rappellent à N. Dufourcq leurs attentes sur la réforme du crédit export

Avec quelques semaines de retard sur le calendrier annoncé initialement par les dirigeants de la banque publique, qui l’avaient un temps promis pour l'automne 2016, le lancement opérationnel de Bpifrance assurance export (BAE), approche. Cette nouvelle filiale de Bpifrance sera désormais en charge des procédures d’assurance-crédit, de caution et de garanties publiques à l’exportation jusqu’à présent gérées par Coface pour le compte de l’État, au terme d'une réforme historique du système de crédit export français. Bpifrance a diffusé le 13 décembre auprès de la presse un « save the date » pour le 17 janvier. Et c’est ce contexte qu’ont choisi Alain Bentéjac, président du Comité national des Conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF) et Pierre Gattaz, président du Medef, pour prendre leur plume et, au nom des exportateurs, rappeler à Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, les bénéfices attendus de ce changement d’opérateurs...

