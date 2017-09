Afrique / Numérique : la 2ème édition du concours Digital Africa attend ses jeunes pousses

© Paulmz-Fotolia.com

L'appel à candidatures du concours d'innovations numériques, Digital Africa, en faveur du développement durable en Afrique est officiellement ouvert depuis quelques jours.

Après le succès de la première édition, lancée en octobre 2016 – plus de 500 candidatures ont été reçues et 10 startups lauréates récompensées –, l'Agence française de développement (AFD), Bpifrance et La French Tech s'unissent une nouvelle fois afin de renouveler le challenge Digital Africa pour relever le défi de la transition numérique en Afrique, dont la 2ème édition a été lancée le 19 septembre, à Paris, à l’occasion du 40ème anniversaire de Proparco, la filiale de l’AFD dédiée au secteur privé.

Un accompagnement personnalisé pour créer de nouvelles synergies entre les écosystèmes africains et français

Ce concours d'innovations est ouvert aux jeunes pousses françaises et africaines engagées dans une aventure entrepreneuriale et ayant créé un produit ou service innovant en réponse aux défis majeurs des économies africaines. À travers ce concours, les trois partenaires publics veulent accompagner sur le long terme l’émergence en Afrique d’écosystèmes numériques matures et solides, porteurs de nouvelles opportunités économiques.

Les 5 startups africaines lauréates seront accompagnées par l'AFD au travers d’un « pack accélération » qui inclut pour chaque jeune pousse un appui technique et financier personnalisé d’une valeur maximale de 30 000 euros. En accompagnant des startups emblématiques des écosystèmes numériques africains, l’institution financière publique remplit sa mission de développement au service de l’éducation et de l’innovation, à l’heure du numérique.

Les 5 startups françaises lauréates seront elles accompagnées par la banque publique d'investissement. Bpifrance offrira à chaque start-up un « pack accompagnement » d’une valeur maximale de 10 000 euros pour leur permettre de renforcer leur expertise et développer de nouvelles opportunités sur le continent africain. Ce pack comprend une formation en ligne proposée par Bpifrance Université, un voyage de networking et de découverte des écosystèmes d’Abidjan et du Cap, auprès de la communauté des entrepreneurs français dans les French Tech Hubs.

Des projets sélectionnés pour leur impact en termes de développement durable

Les jeunes pousses souhaitant candidater à la seconde édition de Digital Africa ont jusqu’au 22 octobre prochain pour déposer leur projet en ligne sur la plateforme digitalafrica.afd.fr et répondre à un questionnaire. Celui-ci permettra aux experts de l’AFD, de Bpifrance et de La French Tech de mieux connaître leur structure, leur équipe et leur projet.

Pour cette seconde édition, les startups sont invitées à proposer des projets innovants avec des impacts en termes de développement durable. Quatre thématiques prioritaires ont été identifiées : Territoires (défi urbain, transformation rurale, smart city…); Citoyennetés (e-gouvernement, engagement, activisme, nouveaux médias...); Savoirs et créativité (éducation, formation, industries créatives et culturelles...); Environnement et climat (greentech, cleantech, transports durables, économie bleue, énergies…).

Une analyse approfondie du caractère innovant et du modèle économique de chaque projet sera réalisée. La pertinence des solutions imaginées, leur faisabilité, leur durabilité et leurs impacts potentiels en termes de développement seront au cœur du processus de sélection, qui se déroulera en plusieurs étapes :

- Les dossiers déposés sur la plateforme sont examinés par l’équipe d’organisation et leur conformité permet d’évaluer leur admissibilité ;

- Les candidatures des startups admissibles seront évaluées sur la base des critères suivants : cohérence des besoins identifiées et de la solution proposée, innovation, viabilité du modèle économique, impact économique, social et ou environnemental et enfin le potentiel de développement du projet ;

- À l'issue de cette évaluation, les 50 meilleures startups seront invitées à déposer sur la plateforme leur business plan détaillé ainsi qu’un pitch vidéo en vue de la sélection finale ;

- La sélection finale des projets sera réalisée par un jury composé d’experts de l’écosystème tech-entrepreneurial en Afrique. Le jury sélectionnera les meilleures candidatures parmi les 50 startups pré-qualifiées et s’entretiendra avec les finalistes.

Venice Affre



Pour en savoir plus :

Pour candidater, les startups doivent se rendre sur le site Digital Africa 2017 : https://digitalafrica.afd.fr/

Pour prolonger :

- Afrique / France : la French Tech Le Cap prépare la première conférence des startups africaines

- Dossier 2016 : quand l’Afrique fait sa révolution technologique

Aides