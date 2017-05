Afrique / Innovation : Bpifrance accompagne cinq startups en Afrique du Sud et en Côte d’Ivoire

© Paulmz-Fotolia.com

Bpifrance accompagne depuis début mai les cinq startups lauréates du Challenge Digital Africa 2017 en « learning expedition » en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. Le Challenge Digital Africa, organisé par Bpifrance et l'Agence française de développement (AFD), a pour vocation de soutenir les entreprises du numérique qui agissent pour le développement en Afrique (voir notre article).

Les lauréates du concours, qui ont gagné un "pack accompagnement Bpifrance" lors du 27e Sommet Afrique-France de Bamako organisé les 13 et 14 janvier au Mali, ont entamé le 5 mai une intense learning expedition à Cape Town (Afrique du sud) et Abidjan (Côte d'Ivoire) à la découverte des écosystèmes locaux de l'innovation pour nouer des partenariats. Pendant 6 jours, ces cinq startups vont découvrir les écosystèmes locaux de l’innovation, visiter des incubateurs, des centres techniques, rencontrer de potentiels partenaires publics et privés et participer à des rendez-vous d'affaires ciblés. Les startups seront accueillies et coachées par les équipes French Tech des deux métropoles (French Tech Cape Town et French Tech Abidjan).

Sélectionnées pour « leur dynamisme et leur impact potentiel » sur le développement du continent africain, les lauréates appartiennent aux secteurs des fintech, de la santé, de l’environnement/énergie et de l’agriculture. En voici la liste :

- e-Tumba conçoit et développe des outils intelligents de simulation, de prévision de rendement, de conseil et d’aide à la décision à destination des agriculteurs africains et de leurs conseillers.

- Citizen Doc est une application qui permet de disposer d'un premier diagnostic grâce à un

questionnaire simple. L'application contrôle et oriente en cas de besoin.

- Studely est le spécialiste de la caution bancaire pour les étudiants étrangers pour faciliter leur intégration dans le pays d’accueil.

- CityTaps propose un compteur d’eau prépayé et connecté. Les consommateurs utilisent leur

téléphone mobile pour effectuer des micro-paiements.

- Teekeo : « Leea » qui signifie en langue vernaculaire « Médicament » est une solution numérique de financement de la santé et un portail d’e-santé (géolocalisation des établissements de santé, portail d’informations sur la santé, recherche d’informations sur les médicaments…).

V. A.

Pour prolonger :

- Afrique / Digital Africa 2017 : dix startups africaines et françaises mises en orbite par l’AFD et Bpifrance

- Côte d’Ivoire / Numérique : la “dream team” du nouveau French Tech Hub d’Abidjan, le premier d’Afrique de l’Ouest

- Afrique/Numérique : Axelle Lemaire en Côte d’Ivoire pour booster la “French African Tech”

Aides