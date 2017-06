Accompagnement / Export : la régionalisation met à mal la cohésion de l’Équipe de France de l’export

L'esprit "Équipe de France de l'export", scellé par les conventions cadre de partenariat signées par Business France et les réseaux consulaires il y a deux ans, va-t-il survivre à la mise en place des nouvelles politiques de développement international des Régions ? Rien n'est moins sûr au vu des propos entendus le 30 mai à Paris, lors du colloque (notre photo) de la Fédération des agences de développement et des comités d’expansion économique (Cner) sur le thème : « Internationalisation : vers une optimisation de l’écosystème d’appui aux entreprises », animé par le Moci.

C’était il y a un peu plus d’un mois, le 28 avril : le Grand Est, région formée de l’Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne dans le cadre de la réforme territoriale, adoptait, à l'instar des autres Régions, son premier Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Depuis 2013 et l’instauration des plans régionaux d’internationalisation des entreprises (PRIE) maintenant intégrés dans les SRDEII, ce sont les Conseils régionaux qui sont les pilotes du développement économique sur leur territoire, incluant l'internationalisation...

