Accompagnement / Export : Business France « surperforme », mais doit accroître son activité commerciale

Le bilan des performances de Business France dressé par Muriel Pénicaud lors de la cérémonie des vœux organisée au siège parisien de l’agence, le 9 janvier dernier, a impressionné plusieurs des participants invités : « dans de nombreux domaines, ils dépassent largement les objectifs qui leur étaient fixés dans la COP 2015-2017 », nous a confié l’un d’eux. Déjà lors du conseil d’administration du 15 décembre, les « surperformances » de l’agence en termes de réalisation des objectifs fixés par l’État, à un an de la fin de la période de la COP (Convention d’objectif et de performances), avaient fait plutôt bonne impression auprès de certains administrateurs, alors que l’agence a, par ailleurs, dû faire face à deux reprises au cours de l’année 2016 à une révision à la baisse des subventions de l’État (via DG Trésor et Égalité des territoires) pour contribuer à l’effort général de réduction du déficit public.

Cette « surperformance », que Muriel Pénicaud ne se prive pas de mettre en avant pour défendre son budget*, est particulièrement nette pour la branche Export de son activité, selon un document qui a été remis aux administrateurs et dont la LC a pu obtenir quelques éléments : à fin novembre 2016, 4 indicateurs stratégiques sur 5 avaient dépassé les objectifs fixés par la COP pour fin 2016, dont 3 relevant du développement international des entreprises et 1 relevant de celui du volontariat international en entreprise (VIE)...