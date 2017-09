Accompagnement / Export : Altios construit son “G20” tout en gardant un œil sur les réformes

« Altios a signé une convention de partenariat avec Business France en juin dernier, nous avions déjà des relations de collaboration dans le domaine de la connaissance des marchés, le pragmatisme est recherché par tout le monde ». De passage à Paris début septembre avant de regagner Montréal, d’où il supervise les activités nord-américaines d’Altios, société d’accompagnement à l’international (SAI) indépendante leader en France (30 millions d’euros de chiffre d’affaires, 180 personnes), Patrick Ferron, directeur associé et cofondateur, évoque les projets de réforme du dispositif public de soutien à l’export avec un certain recul. C’est que depuis 20 ans que sa société se développe sur le marché de l’accompagnement des PME à l’international, il en a vu passer des projets et il assiste, amusé, comme de nombreux observateurs de cet écosystème, à la relance de cette vieille idée du « guichet unique »...

