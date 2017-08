Guide 2017 des aides à l’export pour les PME & ETI (Le Moci)

La nouvelle édition du Guide des aides à l'export pour les PME & ETI du Moci est sortie le jeudi 20 avril 2017.

Création de Bpifrance Assurance Export, nouvelle organisation régionales, rôle accru de l’Agence française de développement (AFD), vogue des « accélérateurs » de startups et PME, perspective de la diplomatie économique… Les politiques publiques d’aides à l’export ont évolué en 2016 et 2017, leurs acteurs aussi, mais les PME et ETI restent leurs principales cibles.

Des repères pour comprendre l’évolution des dispositifs publics

Entièrement mis à jour, notre Guide 2017 des aides à l'export pour les PME & ETI fournit aux entreprises toutes les clés pour comprendre les évolutions des dispositifs publics d’aides à l’export et solliciter les aides dont elles peuvent avoir besoin pour leurs projets à l'international.

La première partie de ce guide, entièrement actualisé, est consacrée aux aides en France, la deuxième partie de ce guide est consacrée aux aides en Europe.

