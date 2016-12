Nouvelle parution MOCI : Les 13 nouvelles Régions à l’international

Le Moci publie dans son numéro du jeudi 8 décembre 2016 un dossier spécial « Les 13 nouvelles Régions à l'international ». Extrait...

En renforçant le pouvoir économique des Conseils régionaux, la réforme territoriale de décembre 2015 confirme du même coup la compétence des exécutifs régionaux en matière d’internationalisation. Les 13 grandes régions, créées il y a près d’un an, en deviennent ainsi les pilotes, dans le cadre de leurs nouveaux documents stratégiques ou SRDEII.

Le 1er janvier prochain, toutes les Régions devront s’être dotées d’un Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internalisation (SRDEII).

Ainsi, conformément à la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, plus connue sous le nom de Loi NOTRe, – laquelle prévoit trois niveaux de compétence

(Région, département, commune) – le pouvoir économique des Régions sera renforcé, et, en ce qui concerne l’international, sera confirmé, avec le dernier I de SRDEII.

En effet, l’international est déjà une compétence des régions depuis plusieurs années. C’est Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur du 21 juin 2012 au 31 mars 2014, qui a décidé à l’époque d’en confier le pilotage aux régions. À sa demande, les Régions avaient mis en place des plans régionaux d’internationalisation des entreprises (PRIE). Toutefois, depuis la fusion des régions opérée le 1er janvier dernier dans le cadre de la réforme territoriale, les régions ne sont plus que 13 au lieu de 22 – 7 (regroupant 16 anciennes régions) ont changé de nom et de périmètre (voir la partie 1), 6 au contraire n’en ont pas changé, à l’exception du Centre devenu Centre-Val de Loire (voir la partie 2). À cela, il faut ajouter les élections régionales de décembre 2015, marquées par une forte alternance politique et sans doute, au moins pour certaines régions, des modifications dans les priorités.

Dossier spécial Réforme territoriale : Les 13 Régions, pilotes confirmées de l'international



1./ Les nouvelles régions

- Auvergne Rhône-Alpes : Une nouvelle agence pour partir sur de nouvelles bases

- Grand-Est : La nouvelle Région veut augmenter de 10 à 30 % le nombre de ses exportateurs

- Bourgogne-Franche-Comté Mener : Une politique cohérente à l’international

- Normandie : CCI International, confirmé et renforcé

- Hauts-de-France : CCI International, déjà opérateur délégué dans la pratique

- Nouvelle-Aquitaine : Vers un guichet et un parcours unifiés de l’export

- Occitanie/Pyrénées-Méditerranée : Le choix de maintenir les organismes existant

2./ Les régions inchangées

- Bretagne : Vers une pérennisation des dispositifs de soutien

- Centre-Val de Loire : Les CCI pour l’accompagnement personnalisé

- Corse : Pérenniser le dispositif Cors’Export

- Ile-de-France : L’agence PRE recentrée sur l’attractivité

- Pays de la Loire : Vers la mise en place d’une gouvernance unique

- Provence-Alpes Côte d’Azur : Plus d’économie avec de nouvelles cibles géographiques

