UE / Russie : la droite française fait le forcing pour une levée des sanctions

Quelques semaines après la victoire aux primaires de la droite et du centre de François Fillon, qui s’est déclaré en faveur d’un rapprochement avec la Russie sur les dossiers de l’Ukraine, la Syrie et la Crimée, les partisans d'une levée des sanctions européennes contre Moscou se frottent les mains. De fait, la table ronde « Russie-France : navigation commune dans le contexte de la crise systémique » dans le tout nouveau Centre culturel et spirituel orthodoxe russe, jouxtant la cathédrale Sainte-Trinité quai Branly, était fort attendue pour prendre la température, notamment à droite.

D’abord, parce qu’elle était organisée par l’Association dialogue franco-russe, qui réunit des personnalités de différents horizons opposées aux sanctions à l’encontre de la Russie. En particulier, son coprésident côté français Thierry Mariani (notre photo), député des Français à l’étranger Les Républicains (LR), soutient François Fillon à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 depuis les primaires...