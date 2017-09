UE / Commerce : la politique commerciale, chantier prioritaire de la Commission

Le commerce international sera au cœur du discours annuel de Jean-Claude Juncker sur l’état de l’Union, prévu à Strasbourg le 13 septembre prochain. Si rien n’a été officiellement annoncé, l’allocution du président de la Commission devant les Vingt-huit ambassadeurs de l’Union européenne (UE), le 31 août dernier, a néanmoins dévoilé les grandes priorités de l’exécutif pour 2018. Et la politique commerciale figure en tête de liste des cinq principaux chantiers.

« Pour chaque milliard d'euros que nous exportons en plus vers les autres parties de la planète, nous pouvons constater qu'il y a création spontanée, organisée, de 14 000 emplois en Europe. C'est donc une affaire qui mérite toute notre attention », a souligné Jean-Claude Juncker lors du séminaire réunissant les diplomates européens. « Je constate avec un certain plaisir que nombreux sont ceux qui, de l’extérieur, viennent me voir pour nous expliquer qu'il faudrait que nous concluons avec eux des accords commerciaux », s’est-il ensuite félicité...

