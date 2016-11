Export / Accompagnement : Business France et l’OSCI signent un partenariat historique

Le 2 novembre, à 12h30, Muriel Pénicaud et Étienne Vauchez (de gauche à droite sur notre photo), respectivement directrice générale de Business France et président de la fédération des Opérateurs spécialisés du commerce international (OSCI), ont conclu une convention de partenariat que l’on peut qualifier d’historique pour l'écosystème du commerce extérieur français, tant les tensions étaient fortes entre l’agence publique d’accompagnement à l’international des entreprises et la fédération professionnelle des sociétés d’accompagnement à l’international (SAI) et de négoce. Un texte qui a nécessité plusieurs mois de négociation, et dont la Lettre confidentielle du Moci avait annoncé le projet dès le mois de juin*.

Cette convention inédite a d'ailleurs été signée solennellement au Quai d'Orsay, à l'issue d'un Conseil stratégique de l'export, en présence de Mathias Fekl, le secrétaire d’État au Commerce extérieur, à la promotion du tourisme et aux Français de l’étranger (au centre sur notre photo)...